فيديو| الحوثيون ينشرون مشاهد لاستهداف سفينة بزورق مسيّر محلّي الصنع

وكالات

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأحد، فيديو يوضح قدرات الزورق المسير "طوفان"، الذي استهدفت به السفينة "ترانسوورلد نافيجيتور".

ويُعد "طوفان" من بين فئة المسيرات البحرية محلية الصنع، بسرعة تبلغ 45 ميلا بحريا في الساعة، وبرأس حربي تتراوح زنته ما بين طن إلى طن ونصف الطن من المتفجرات.

كذلك نشرت الجماعة اليمنية الموالية لإيران، مشاهد لعملية استهداف السفينة "ترانسوورلد نافيجيتور" باستخدام الزورق البحري المسيّر "طوفان".

وأظهر المقطع المصوّر، تحقيق الزورق إصابة مباشرة للسفينة، وكذا حدوث انفجار ضخم وتصاعد النيران في مؤخرة السفينة "ترانسوورلد نافيجيتور".