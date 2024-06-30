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إصابة 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل بالضفة الغربية

03:38 م الأحد 30 يونيو 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم، إن عددا من الإصابات سقطت إثر قصف المسيرة منزلا في حارة المنشية في المخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "طواقمها تعاملت مع إصابتين بشظايا جراء قصف المنزل، وحتى اللحظة لم تستطع الطواقم دخول المنزل المستهدف بسبب اندلاع النيران".

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 4 مواطنين بينهم إصابتان بحالة خطيرة، وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي قصف إسرائيلي الضفة الغربية
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