مقتل وإصابة 6 أشخاص خلال إطلاق نار في حفل زفاف تركي بفرنسا

باريس - (د ب أ)

لقى شخص حتفه وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع إطلاق نار خلال حفل زفاف في فرنسا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحسب ما ذكرته شبكة "فرانس إنفو"، نقلا عن المحققين.

وذكرت صحيفة "لو ريبوبليكان لورين" المحلية أن شابا قُتل وأصيب خمسة آخرون، بعضهم حالتهم خطيرة. كما أصيبت امرأة حامل بإصابات طفيفة، كما عانت من الصدمة.

وعندما وصل أفراد خدمات الطوارئ، كان مطلقو النار قد فروا بالفعل.

وكان نحو 100 شخص يحتفلون في قاعة في بلدة تيونفيل في منطقة لورين بالقرب من الحدود مع ألمانيا ولوكسمبورج، عندما فتح ثلاث ملثمون النار ببندقيتين وبندقية صيد.

وكان المهاجمون قد وصلوا على متن سيارة نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي وبدأوا في إطلاق النار على ثلاثة أشخاص خارج القاعة، حيث كان يحتفل أفراد الجالية التركية بحفل زفاف، وفقا لتقرير شبكة "فرانس إنفو".

وتردد بعد ذلك أنهم أطلقوا النار على شخصين عند المدخل وفروا هاربين.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم.