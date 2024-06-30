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ليلى عبد اللطيف تثير الجدل عند سؤالها عن حسن نصر الله (فيديو)

12:00 م الأحد 30 يونيو 2024

ليلى عبد اللطيف

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(وكالات)

أثارت عالمة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداولهم مقطع فيديو لها من حلقة ببرنامج "الساعة الصفر" حيث وجه له مقدم البرنامج علي ياسين سؤالًا عن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وخلال الحلقة قدم المذيع ليلى مجموعة من الأسئلة في أوراق من أجل الإجابة عنها حول حسن نصر الله، لتنفعل عبد اللطيف قائلة "من كتب هذا السؤال؟".

ورد المذيع على ليلى عبداللطيف "هل تمتلكين الجرأة لتجيبي على هذا السؤال؟" بينما أجابت عبداللطيف أنها لا تتوقع هذا الشيء" قائلة "أنا لا أخاف إلا من خالقي وما كتبته ليس صحيحًا".
وبينما استمر الجدال بين مقدم البرنامج وليلى عبد اللطيف لم يتم الكشف عن طبيعة السؤال الذي رفضت عالمة الأبراج اللبنانية الإجابة عنه.

ليلى عبد اللطيف الأبراج اللبنانية حسن نصر الله ليلى عبداللطيف
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