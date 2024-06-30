ليلى عبد اللطيف تثير الجدل عند سؤالها عن حسن نصر الله (فيديو)
(وكالات)
أثارت عالمة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداولهم مقطع فيديو لها من حلقة ببرنامج "الساعة الصفر" حيث وجه له مقدم البرنامج علي ياسين سؤالًا عن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وخلال الحلقة قدم المذيع ليلى مجموعة من الأسئلة في أوراق من أجل الإجابة عنها حول حسن نصر الله، لتنفعل عبد اللطيف قائلة "من كتب هذا السؤال؟".
ورد المذيع على ليلى عبداللطيف "هل تمتلكين الجرأة لتجيبي على هذا السؤال؟" بينما أجابت عبداللطيف أنها لا تتوقع هذا الشيء" قائلة "أنا لا أخاف إلا من خالقي وما كتبته ليس صحيحًا".
وبينما استمر الجدال بين مقدم البرنامج وليلى عبد اللطيف لم يتم الكشف عن طبيعة السؤال الذي رفضت عالمة الأبراج اللبنانية الإجابة عنه.
سؤال عن الأمين العام لحزب الله "حسن نصرالله" جنن #ليلى_عبداللطيف وعكّر مزاجها طول الحلقة!— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 29, 2024
هل السؤال كان "توقعها إذا بيتم إعْتياله؟!"
ومهما كان السؤال فهل "الالهام" كما تدعي بتنبأ لناس وبيخاف يتنبأ لناس ثانيين؟! 🤷🏻♂️
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