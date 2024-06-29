بعد 8 أعوام.. الجامعة العربية تلغي تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية"

وكالات

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم السبت، إن الجامعة رفعت منظمة حزب الله اللبناني من قوائم التنظيمات الإرهابية لديها.

وأشار زكي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قرارات سابقة للجامعة العربية تضمنت تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي، قادت إلى قطع الاتصال معه، لافتا إلى أن الدول الأعضاء توافقت على عدم استخدام تلك الصيغة، ما سمح بفتح قنوات اتصال مع الحزب اللبناني.

وأوضح زكي أن الجامعة العربية، لا تملك قوائم إرهابية رسمية، إلى جانب أن جهودها لا تشمل تصنيف جماعات كتنظيمات إرهابية.

وفي عام 2016، صنّفت جامعة الدول العربية، حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، غير أن القرار لقي معارضة من لبنان والعراق.

وحينذاك، طالبت الجامعة، الحزب اللبناني بالتوقف عن نشر التطرف والطائفية وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتراجع عن دعم الإرهاب في المنطقة.