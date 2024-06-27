توجيه جديد من الإمارات بشأن خطبة الجمعة خلال الصيف

وكالات

وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع خطباء المساجد التابعة لها في كافة إمارات الدولة إلى الإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز مدة الخطبة والصلاة معاً 10 دقائق، وذلك ابتداءً من غد الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 وحتى بداية شهر أكتوبر.

يأتي هذا التوجيه حرصًا من الهيئة على سلامة المصلين وتخفيف المشقة عن مرتادي المساجد خلال شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن التيسير هو مبدأ راسخ في ديننا الإسلامي، الذي يعتبر حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس، والتي تشمل حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل كما بينت أن هذا الإجراء يتماشى مع نهج الدولة وقيادتها الرشيدة التي تولي أهمية خاصة للحفاظ على صحة الأفراد من خلال سن التشريعات والقوانين المنظمة.

وأكدت الهيئة حرصها على العناية بالمساجد وتوفير كافة متطلباتها، وتهيئة البيئة المريحة للمصلين لتمكينهم من أداء صلواتهم بروحانية وطمأنينة كما أشادت بالدعم الكبير الذي تحظى به من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.