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بوادر انقلاب عسكري.. الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا بالدبابات (فيديو)

11:39 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا بالدبابات

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شهود، اليوم الأربعاء، إن دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى.

وأشار جنرال عسكري في بوليفيا، إلى أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مؤكدا أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرس قائدا للجيش.

وأعرب الرئيس البوليفي لويس آرس، عن إدانته التعبئة غير النظامية لبعض وحدات الجيش ويجب احترام الديمقراطية.

واقتحمت مدرعات عسكرية وجنود من الجيش، القصر الرئاسي، في ظل اتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس.

وأوضح قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا، أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشددا على أن الجيش لا يعترف بالرئيس الحالي للبلاد كقائد أعلى للقوات المسلحة.

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