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BBC

بوليفيا.. الرئيس السابق يحذّر من قيام الجيش بانقلاب عسكري على رئيس البلاد

11:59 م الأربعاء 26 يونيو 2024

إيفو موراليس

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وكالات

حذر الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، اليوم الأربعاء، من قيام الجيش بتحرك لانقلاب عسكري.

فيما أدان الرئيس البوليفي الحالي لويس آرس، التحركات "غير الشرعية" لبعض وحدات الجيش داعيا لاحترام الديمقراطية.

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن شهود، اليوم الأربعاء، إن دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا وجنود يدخلون المبنى.

وأشار جنرال عسكري في بوليفيا، إلى أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مؤكدا أن الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرس قائدا للجيش.

واقتحمت مدرعات عسكرية وجنود من الجيش، القصر الرئاسي، في ظل اتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري والإطاحة بالرئيس.

وأوضح قائد الجيش خوان خوسيه زونيجا، أنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشددا على أن الجيش لا يعترف بالرئيس الحالي للبلاد كقائد أعلى للقوات المسلحة.

إيفو موراليس الرئيس البوليفي لويس آرس انقلاب عسكري
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