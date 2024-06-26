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BBC

"ستؤدي لكارثة كبرى".. إردوغان يتهم الغرب بدعم خطط إسرائيل لتوسيع الحرب للبنان

01:19 م الأربعاء 26 يونيو 2024

أردوغان

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أنقرة - (ا ف ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الدول الغربية ب"دعم" خطط إسرائيل لشن هجوم على حزب الله اللبناني الداعم لحركة حماس الفلسطسينية.

وقال الرئيس التركي أمام نواب حزبه في البرلمان "يبدو أن إسرائيل التي دمرت غزة، تضع لبنان نصب عينيها الآن ونرى أن القوى الغربية تربت على كتف إسرائيل في الكواليس لا بل تدعمها".

وشدد أردوغان، على أن خطط "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتوسيع الحرب إلى المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبرى".

هذا المحتوى من

AFP
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