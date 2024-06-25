حزب الله يستهدف موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة

بيروت- (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء أن عناصره استهدفوا موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال بيان "حزب الله" إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‌موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة."

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانين منفصلين سابقين أن عناصره استهدفوا مقر ‏لواء تابع للفرقة 91 في ‏منطقة "ناحل غيرشوم" الإسرائيلية بالمسيرات الإنقضاضية، واستهدفوا موقع "بياض بليدا" الإسرائيلي بالقذائف المدفعية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة استهدفت الحي الشرقي بين بلدتي "العديسة" و "كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط منطقة "سَرَدَة" جنوب بلدة "الخيام" في جنوب لبنان. كما شنّ غارةً جوية استهدفت الحي الغربي على بلدة "الخيام" الجنوبية، بحسب ما أعلن " مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله". وألقت القوات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم قذائف محمولة عبر "محلقات" للمرة الخامسة على بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان.

وانفجرت مسيرة إسرائيلية مفخخة بعد ظهر اليوم في ساحة بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات.وألقت مسيرة إسرائيلية ثانية قنبلة قرب سنترال "اوجيرو" في بلدة "الطيبة" الجنوبية من دون تسجيل إصابات.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم أطراف بلدات "الخيام"، و"بليدا" و " الناقورة" في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الأسلحة الرشاشة بعد ظهر اليوم باتجاه سيارة " بيك أب" في منطقة "الوزاني"، ونجا سائقها وهو من التابعية السورية.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم جدار الصوت فوق منطقة "جزين" في جنوب لبنان على علو منخفض، وحلّق على علو متوسط في أجواء القرى والبلدات الجنوبية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.