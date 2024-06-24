الأمير الوليد بن طلال يقدم هدية فاخرة لبائعة شاي في الرياض (فيديو)
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال، أثناء قيامه بجولة على متن دراجته الهوائية في شوارع الرياض خلال الليل.
وخلال جولته التقى بن طلال عدد من المواطنين، الذين وقف للتحدث معهم والتقط عدد من الصور برفقتهم.
ومن بين المواطنين الذين أثار فيديو حديثه معهم كانت امرأة تبيع الشاي والقهوة في الشارع، والتي وقف بن طلال للتحدث معها حيث سألها عن اسم قبيلتها لترد السيدة "أنا عتيبية".
وطلب بن طلال من السيدة اسمها ورقم هاتفها، سائلًا إياها إذا كانت في حاجة لأي شيء ليقرر في النهاية إهدائها سيارة.
الأمير الوليد بن طلال…و فعل الخير الشعبي— دكتور جاسم خلفان (@Jasimkhalfan2) June 23, 2024
وفقكم الله يا سمو الأمير و زادكم من الخير الكثير pic.twitter.com/EGRMqi2Q4s
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