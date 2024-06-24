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BBC

الأمير الوليد بن طلال يقدم هدية فاخرة لبائعة شاي في الرياض (فيديو)

02:24 م الإثنين 24 يونيو 2024

الأمير الوليد بن طلال

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(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل في السعودية مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال، أثناء قيامه بجولة على متن دراجته الهوائية في شوارع الرياض خلال الليل.

وخلال جولته التقى بن طلال عدد من المواطنين، الذين وقف للتحدث معهم والتقط عدد من الصور برفقتهم.

ومن بين المواطنين الذين أثار فيديو حديثه معهم كانت امرأة تبيع الشاي والقهوة في الشارع، والتي وقف بن طلال للتحدث معها حيث سألها عن اسم قبيلتها لترد السيدة "أنا عتيبية".

وطلب بن طلال من السيدة اسمها ورقم هاتفها، سائلًا إياها إذا كانت في حاجة لأي شيء ليقرر في النهاية إهدائها سيارة.

الأمير الوليد بن طلال بائعة شاي الرياض
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