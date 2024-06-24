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مسؤول أوروبي يحذر من اقتراب اتساع الحرب في الشرق الأوسط

12:35 م الإثنين 24 يونيو 2024

جوزيب بوريل

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بروكسل - (د ب أ)

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الصراع في الشرق الأوسط على وشك الاتساع ليشمل لبنان وذلك بعد أيام فقط من تهديد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إن "خطر هذه الحرب التي تؤثر على جنوب لبنان وامتدادها يتزايد يوما بعد يوم، فنحن على أعتاب حرب آخذة في الاتساع" وذلك وفقا لما ذكره موقع راديو وتليفزيون أيرلندا على الإنترنت "آر تي إي".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد حذر، في خطاب متلفز، يوم الأربعاء الماضي، من أنه "لن يسلم أي مكان في إسرائيل من صواريخ حزب الله" إذا اتسع نطاق الحرب.

وهدد نصر الله أيضا قبرص المجاورة من مغبة السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها أو قواعدها "لاستهداف لبنان".

جوزيب بوريل الشرق الأوسط الحرب في الشرق الأوسط حزب الله اللبناني
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