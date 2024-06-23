إعلام عبري: عائلة نتنياهو تطالب الشاباك بتوفير حراسة شخصية لأفرادها

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن عائلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبت اللجنة الاستشارية الأمنية بحمايتها من قبل الشاباك وعدم الاكتفاء بحماية نتنياهو وحده.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه عُقد اجتماع في 9 يونيو الجاري للموافقة على "الطلب المزعج"، مشيرة إلى أنه تقرر عدم مناقشة الأمر في الوقت الحالي.

وأوضحت "معاريف"، أن اللجنة وافقت على استمرار توفير الحراسة لنجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو ووالدته من قبل حراسات وحدة الأمن الشخصي في الشاباك، لافتة إلى أن ممثل الشاباك أكد عدم وجود مبررات لذلك.