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إيران تصبح الدولة الثلاثين في العالم في إنتاج الكهرباء النووية

01:46 م الأحد 23 يونيو 2024

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طهران - (د ب أ)

أنتجت إيران 6ر6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية العام الماضي، وصارت الدولة الثلاثين في العالم في هذا المجال، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الايرانية للأنباء، اليوم الاحد.

وأفادت "مهر" بأن معهد الطاقة أعلن عن زيادة بنسبة 1% في إنتاج الطاقة النووية في إيران في عام 2023 في "تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية" الذي نشره مؤخرا. وأنتجت إيران 6ر6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.

ونما إنتاج الطاقة النووية في إيران بنحو 5% في الحكومة الثالثة عشرة. وأنتجت إيران 4ر6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية في عام 2020، وهو العام الأخير للحكومة الثانية عشرة.

وتعد إيران من بين الدول القليلة في العالم التي لديها توليد الطاقة النووية. وفي عام 2023، أنتجت 33 دولة فقط في العالم، بما في ذلك إيران، الكهرباء النووية.

وبلغ إجمالي الكهرباء النووية المنتجة في العالم خلال هذا العام ما يعادل 2737 تيراواط/ساعة. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 2ر2% مقارنة بالعام السابق.

ومع إنتاج 6ر6 تيراواط/ساعة من الطاقة النووية العام الماضي، احتلت إيران المرتبة 30 في العالم في هذا الصدد.

إيران طهران الكهرباء النووية
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