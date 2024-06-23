إعلان

BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتنكيل جريح فلسطيني في جنين

01:21 م الأحد 23 يونيو 2024

جيش الاحتلال يربط مصابًا فلسطينيًا بمقدمة عربة عسك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله - (ا ف ب)

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا لى الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقواعد العملياتية.

وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت السبت وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا من سكان جنين ممددا ومقيدا على غطاء مركبة عسكرية كانت تمر في أحد شوارع المدينة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد فياض، وكان عند وقوع الحادث في حي الجابريات في منطقة وادي برقين.

هذا المحتوى من

AFP
جيش الاحتلال الإسرائيلي تنكيل جريح فلسطيني مركبة عسكرية مدينة جنين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* سعر الدولار يتخطى 48 جنيها للبيع مرة أخرى بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
* الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟