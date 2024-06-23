جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بتنكيل جريح فلسطيني في جنين

جيش الاحتلال يربط مصابًا فلسطينيًا بمقدمة عربة عسك

رام الله - (ا ف ب)

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا لى الغطاء الأمامي لمركبة عسكرية خلال عملية في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقواعد العملياتية.

وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة التي وقعت السبت وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا من سكان جنين ممددا ومقيدا على غطاء مركبة عسكرية كانت تمر في أحد شوارع المدينة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد فياض، وكان عند وقوع الحادث في حي الجابريات في منطقة وادي برقين.