مسؤول إسرائيلي: لا يمكننا محو فكر حماس لكن يمكننا العمل على تدميرها عسكريًا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم السبت، إنه "لا يمكننا محو فكر حماس لكن يمكننا العمل على تدمير قدراتها العسكرية".

وأكد إدلشتاين، أنه لا يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي خوض حرب على جبهتين بل يجب أن يدافع في جبهة ويهاجم في الأخرى.

وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن "حماس هي حزب وفكرة مغروسة في قلوب الناس ومن يظن أن بإمكاننا اجتثاثها من قلوب الناس مخطئ".

وأشار هاجاري إلى أن الحديث عن القضاء على حركة حماس هو بمثابة "ذر للرماد في وجه الإسرائيليين".

وأثارت تصريحات المتحدث العسكري، استياء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.