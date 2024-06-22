إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي: لا يمكننا محو فكر حماس لكن يمكننا العمل على تدميرها عسكريًا

08:13 م السبت 22 يونيو 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قالت القناة 12 العبرية نقلا عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم السبت، إنه "لا يمكننا محو فكر حماس لكن يمكننا العمل على تدمير قدراتها العسكرية".
وأكد إدلشتاين، أنه لا يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي خوض حرب على جبهتين بل يجب أن يدافع في جبهة ويهاجم في الأخرى.
وقبل أيام، قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن "حماس هي حزب وفكرة مغروسة في قلوب الناس ومن يظن أن بإمكاننا اجتثاثها من قلوب الناس مخطئ".
وأشار هاجاري إلى أن الحديث عن القضاء على حركة حماس هو بمثابة "ذر للرماد في وجه الإسرائيليين".
وأثارت تصريحات المتحدث العسكري، استياء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

الاحتلال الإسرائيلي حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الغرف السياحية تكشف أسباب وفيات الحجاج المصريين غير النظاميين