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BBC

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل أكثر من 9300 فلسطيني منذ بدء حرب

05:17 م السبت 22 يونيو 2024

نادي الأسير الفلسطيني

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وكالات

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9300 فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة المستمرة في 7 أكتوبر الماضي.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بغزة خلال اعتقالهم على يد سلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس ورام الله وطولكرم والخليل، وجنين.

نادي الأسير الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية طوفان الأقصى
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