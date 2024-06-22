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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة في الصين

01:47 م السبت 22 يونيو 2024

ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة في الصين

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بكين- (د ب أ)

أشارت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، إلى وفاة 6 أشخاص كانوا في عداد المفقودين إثر الانهيار الأرضي الذي وقع جراء الأمطار الغزيرة في إقليم فوجيان.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات جراء الطقس السيء في الصين إلى أكثر من 40 شخصا.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن بعض خدمات السكك التي تربط مدن إقليم هيلونج جيانج في شمال شرق الصين، بمناطق أخرى في البلاد، قد توقفت بسبب الأمطار.

وأضافت الشبكة أنه جرى اليوم، وحتى بعد غد الاثنين، إلغاء رحلات بعض القطارات التي تربط مودانجيانج بمدن مثل داليان وهاربن وجوانجتشو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير منفصل، نقلا عن وزارة المالية، إن الحكومة المركزية خصصت إجمالي 105 مليون يوان (7 ,14 مليون دولار) لدعم عمليات الترميم العاجلة للطرق التي تضررت من الفيضانات.

الانهيار الأرضي في إقليم فوجيان الأمطار الصين
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