إعلام عبري: تصريحات نتنياهو ضد الأمريكيين هستيرية

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر أمنية رفيعة قولها، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد الأمريكيين هستيرية ولا داعي لها.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، أن خطوة نتنياهو الأخيرة ضد واشنطن مجنونة وجاءت خدمة لمصالحه السياسية الحزبية فقط.

كان رئيس وزراء الاحتلال قال، "نقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لجهودنا الحربية منذ البداية"، مضيفا "شعرت أن الفيديو الذي ينتقد إدارة بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثة لم تحل المشكلة".

وأكد أنه إذا حصلت إسرائيل على ما نحتاجه من أسلحة ستحقق النصر بسرعة على حماس وستردع أي حرب مستقبلية مع حزب الله، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تقريبا وهي الأدنى في حرب المدن الحديثة، وسيتعين على إسرائيل نزع السلاح في غزة بشكل مستدام، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل.