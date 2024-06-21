وزيرة الخارجية الألمانية تزور إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل

برلين- (د ب أ)

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك زيارة إسرائيل يوم الاثنين المقبل، وزيارة لبنان أيضا، وسط مخاوف متنامية من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة حزب الله.

ومن المتوقع أن تتطرق بيربوك خلال الزيارة إلى حرب إسرائيل المستمرة في قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي هناك وجهود إحياء الأمل في تطبيق حل الدولتين، وفقا لمتحدثة باسم وزارة الخارجية.

وستكون هذه سابع زيارة تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ شنت حركة حماس هجوما مباغتا على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ورفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشدة حل الدولتين الذي يمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة.

وبحسب المتحدثة، ستحضر بيربوك أولا الاجتماع العادي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الاثنين، والذي ينتظر أن يركز على الدعم المشترك لأوكرانيا ضد الغزو الروسي فضلا عن الوضع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تدلي بيربوك في المساء بخطاب في مؤتمر هرتسليا الأمني بجامعة رايخمان، التي لا تبعد كثيرا عن تل أبيب.

كما ستعقد الوزيرة يوم الثلاثاء محادثات في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بشأن الوضع في الضفة الغربية المحتلة وجهود السلطة الفلسطينية للإصلاح، فضلًا عن أنها ستعقد بيربوك اجتماعا مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس.

وستغادر بيربوك مساء يوم الثلاثاء إلى لبنان لتلتقي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات الاشتباكات العنيفة على طول الحدود اللبنانية- الإسرائيلية وموافقة إسرائيل مؤخرا على خطط هجوم عسكري في جنوبي لبنان.