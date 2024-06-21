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BBC

الصحة العالمية: الهدنة التكتيكية الإسرائيلية لم يكن لها أي تأثير على المساعدات الإنسانية

03:09 م الجمعة 21 يونيو 2024

ريتشارد بيبركورن

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وكالات

أكد ريتشارد بيببركورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية أن "الهدنة التكتيكية" اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة "لم يكن لها أي تأثير" على وصول المساعدات الإنسانية.

وقال بيببركورن خلال مؤتمر صحفي في جنيف "نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".

بدوره، أكد ينس لايركه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حالات الطوارئ أن المساعدات الإنسانية "كانت قليلة جدا"، وشدد على أن العاملين في المجال الإنساني "لا يمكنهم التوجه إلى معبر كرم أبو سالم (لمرور البضائع مع إسرائيل) وتسلم (المساعدة الإنسانية) بأمان تام بسبب غياب الأمن" لكنه أشار إلى أن الوقود دخل بكميات محدودة.

ريتشارد بيببركورن منظمة الصحة العالمية قطاع غزة طوفان الأقصى معبر رفح المساعدات الإنسانية
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