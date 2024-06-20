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BBC

ظهور هيكل معدني غامض في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة

06:20 م الخميس 20 يونيو 2024

هيكل معدني غامض في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة

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وكالات

أثار هيكل غامض على شكل عمود برّاق يتلألأ في سلسلة جبال نائية حيرة ضباط الشرطة في لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن أعضاء وحدة البحث والإنقاذ عثروا على الجسم الغريب البرّاق بالقرب من غاس بيك في محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية في نيفادا.

وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أي فكرة عن مصدر العمود أو سبب وضعه في المكان، مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد يساهموا في معرفة ماهية هذا اللغز.

وفي منشور على حسابها في منصة "X" تويتر سابقًا، قالت الشرطة: "تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للمشي لمسافات طويلة مثل عدم الاستعداد للطقس، أو عدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!".

وشهد عام 2020 رصد العديد من الأعمدة البراقة الغامضة، أشهرها ما وجد في ولاية يوتا، وكان هيكلا بارتفاع 12 قدما، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وأعقب ذلك مشاهدات في رومانيا ووسط كاليفورنيا وفي شارع فريمونت الشهير في وسط لاس فيغاس.

بينما في مارس من هذا العام، ظهرت أيضا كتلة طولها 10 أقدام على أحد التلال في جنوب شرق ويلز.

هيكل معدني غامض لاس فيغاس صحراء نيفادا بالولايات المتحدة
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