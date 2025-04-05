حماس: الكوفية التي ألقتها ابتهال أبو السعد كانت صفعة مدوية بوجه التواطؤ

وكالات

وجّهت حركة حماس، التحية للموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لموقفها البطولي بفضح تواطؤ شركة "مايكروسوفت" الأمريكية مع آلة الإبادة الإسرائيلية.

وأشارت حماس، إلى أن احتجاج الموظفة المغربية كشف زيف الادعاءات الأخلاقية في صناعة التكنولوجيا، كما فضح دور مايكروسوفت كشريكة في سفك الدم الفلسطيني.

وأكدت حماس، أنها تثمّن كل صوت حر يفضح القتل ويصطف مع الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن جبهة الأحرار تتسع عالميا في مواجهة "الإبادة الصهيونية".

وأوضحت حماس، أن الكوفية التي ألقتها أبو السعد على المنصة كانت صفعة مدوية بوجه التواطؤ مع الإبادة وصوتا حيا لفلسطين الحرة.

واتهمت المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، المبرمجة في شركة مايكروسوفت، الشركة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مقاطعتها كلمة الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الشركة، مصطفى سليمان، في احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة.

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