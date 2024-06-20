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تعود للحرب العالمية الثانية.. إبطال مفعول قنبلة تزن 5 أطنان في ألمانيا

10:56 ص الخميس 20 يونيو 2024

ألمانيا

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برلين - (د ب أ)

تم نزع فتيل قنبلة جوية غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية تم استخراجها من نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية مساء الأربعاء بأمان خلال الليل على متن سفينة تم وضعها بعيدا عن المناطق السكنية، وفقا لما ذكره مسؤولو المدينة.

ويعد اكتشاف القنابل غير المنفجرة أمرا شائعا في كولونيا ومدن ألمانية أخرى، تعرضت لقصف كثيف من قبل القوات الجوية الحليفة خلال الحرب. وتقوم فرق مدربة خصيصا بإبطال مفعول القنابل أو تفجيرها بأمان.

والقنبلة بريطانية الصنع التي تزن 5 أطنان كانت تحتوي على صمام مثبت في الخلف تم نزع فتيله على متن السفينة، وفقا لإدارة مدينة كولونيا.

وقالت المدينة إنه لم تكن هناك حاجة لإجلاء السكان لنزع فتيل القنبلة، على الرغم من الافتراضات الأولية، حيث تم نقل السفينة إلى موقع على نهر الراين بعيدا بما يكفي عن المناطق السكنية.

وخلال العملية، تم إغلاق نهر الراين أمام حركة الملاحة وكذلك المجال الجوي فوق المنطقة.

ألمانيا برلين الحرب العالمية الثانية
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