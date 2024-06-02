زيلينسكي: الصين تحاول تقويض مؤتمر السلام في سويسرا بشأن أوكرانيا

شنتشن (الصين) / موسكو - (د ب أ)

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الصين بمحاولة تقويض مؤتمر للسلام مقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر في سويسرا.

وقال زيلينسكي، في حديثه أمام منتدى حوار شانجريلا الأمني في سنغافورة، إن الصين، على النقيض من الولايات المتحدة، تعمل على ضمان "عدم مشاركة الدول في قمة السلام"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

ويُذكر أنه لم تتم دعوة روسيا لحضور المؤتمر المقرر عقده في بورجنشتوك بالقرب من لوسيرن يومي 15 و16 يونيو، كما أشارت الصين إلى أنها لن تشارك في القمة.

وكان زيلينسكي قد أشار، في خطاب سابق أمام المنتدى، إلى أن هناك دولا تحاول عرقلة حضور الدول لقمة سويسرا، دون أن يذكر الصين بالاسم.

وأعلنت روسيا أنها ليست مهتمة بالمشاركة في قمة سويسرا، وهو موقف أكده الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى بكين الشهر الماضي.

وتعتقد الصين، التي طرحت خطة سلام خاصة بها، أن الظروف ليست مناسبة بعد لعقد مثل هذه القمة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في بكين أمس الأول الجمعة إن الترتيبات للقمة لا تلبي توقعات الصين أو توقعات المجتمع الدولي.

وقال زيلينسكي إن أكثر من 100 دولة ومنظمة أكدت حضورها القمة.

وذكر أن القمة ستناقش مسائل تتعلق بتبادل للأسرى، والأمن الغذائي والنووي، بهدف تقديم مقترح لموسكو.

وأضاف زيلينسكي بأن الهدف الآخر هو إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم روسيا، واتهم زيلينسكي روسيا باختطاف 20 ألف طفل أوكراني.