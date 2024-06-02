إعلان

BBC

توقعات بأن تشهد مناطق بالفلبين درجات حرارة حارقة تصل إلى 48 درجة

12:43 م الأحد 02 يونيو 2024

توقعات بأن تشهد مناطق بالفلبين درجات حرارة حارقة ت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مانيلا - (د ب أ)

من المتوقع أن تشهد 46 منطقة في الفلبين اليوم الأحد، درجات حرارة حارقة تصل إلى 48 درجة مئوية، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية الحكومي (باجاسا).

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الفلبينية بأن تلك المناطق ستقع تحت تصنيف "الخطر"، في ظل درجات حرارة تتراوح بين 42 و48 درجة مئوية، حيث أنه من المحتمل أن تتسبب درجات الحرارة في هذه المناطق، في تعرض الافراد لتشنجات حرارية وإجهاد حراري.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الحكومي من احتمال تعرض الافراد لضربة شمس في حال تعرضهم المستمر للحرارة.

وأفادت جريس كاستانيدا، المتخصصة في شؤون الطقس بمكتب الأرصاد الجوية الحكومي، اليوم الأحد، بأن الرياح الشرقية، أو الرياح الدافئة القادمة من المحيط الهادئ، ستؤثر على الأجزاء الشرقية من لوزون الجنوبية وفيساياس ومينداناو.

وكان مكتب الأرصاد الجوية الحكومي أعلن يوم الأربعاء الماضي، بدء موسم الأمطار في الفلبين.

الفلبين طقس حار بالفلبين باجاسا الأرصاد الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تساعد الأسلحة الغربية أوكرنيا على قلب موازين الحرب؟

إعلان

إعلان

* ظاهرة وحش جهنم.. تفاصيل تغيرات الطقس خلال الفترة المقبلة