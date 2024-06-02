وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: مجلس الحرب لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات السياسية

(وكالات)

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، اليوم الأحد، إن مجلس الحرب الإسرائيلي لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات السياسية، مضيفة أن الكابينت هو المسؤول عن اتخاذ تلك القرارات.

وحذرت ستروك، من عواقب اتخاذ مجلس الحرب الإسرائيلي أي قرارات تعارض أهداف الحرب، قائلة إنها ستكون غير قانونية.

ويطالب عدد من أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي على رأسهم جادي آيزنكوت وبيني جانتس بالانخراط في مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إعادة الأسرى، بينما يتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قبول المقترح مطالبًا بتحقيق أهداف الحرب أولًا وعلى رأسها تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس.