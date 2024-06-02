حزب الله يعلن استهداف كتيبة إسرائيلية في الجولان بمسيرات انقضاضية

بيروت - (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، شن هجومً جويً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان المحتل .

وقال الحزب ، في بيان أوردته قناة "المنار" التابعة له، إن "المقاومة الإسلامية شنت اليوم هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة".

وأضاف أن الهجوم "أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "غارة نفذت الليلة الماضية على أطراف بلدات حناويه ورامية وبرعشيت ما أدى إلى أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل غير المؤهولة".

ووفق الوكالة ، "تعرضت مدينة بنت جبيل ليل السبت لعدوان جوي، حيث شنت الطائرات المعادية غارة مستهدفة ساحة النبية، أول السوق التجارية في المدينة، وألقت صاروخين جو-أرض على المنطقة المستهدفة تسببا بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية والمنازل".

وأضافت أن "تلة الصنوبر بين حمامص والخيام تعرضت لقصف صباح اليوم ما تسبب في اندلاع النيران فيها".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.