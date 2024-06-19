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بوتين وكيم يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة جديدة

01:10 م الأربعاء 19 يونيو 2024

فلاديمير بوتين وكيم جونج أون

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سول - (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام حكومية روسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع، خلال زيارته الرسمية لكوريا الشمالية، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة جديدة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال بوتين، في بداية المحادثات، إن هذه وثيقة أساسية جديدة للعلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقالت مصادر روسية إن بوتين دعا كيم أيضا لزيارة موسكو، بعد اجتماعهما الأخير في فلاديفوستوك في سبتمبر الماضي. وتعد هذه أول زيارة لبوتين في للدولة المجاورة منذ 24 عاما.

ووجه بوتين الشكر لمضيفه الكوري الشمالي على دعمه للسياسة الروسية، بما في ذلك حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة والذخيرة اللازمة للغزو. وبحسب مراقبين، تهدف الزيارة إلى تأمين المزيد من شحنات الأسلحة من بيونج يانج لاستخدامها في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بوتين إن العلاقات بين البلدين توسعت بالفعل بشكل كبير خلال العام الماضي. ومن المقرر أن تتناول المحادثات أيضا قضايا التعاون الاقتصادي والأمن الدولي.

وبحسب البيت الأبيض، فقد اتفق الجانبان العام الماضي على تسليم صواريخ وقذائف مدفعية كورية شمالية إلى روسيا، والتي تستخدمها موسكو في الحرب.

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