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BBC

الخارجية الصينية: الناتو يحاول تشويه سمعة بكين

11:45 ص الثلاثاء 18 يونيو 2024

وزارة الخارجية الصينية

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(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام من أجل حل الأزمة الأوكرانية.

وأكدت الخارجية الصينية، في بيانها، أن بكين ليست صانعة للأزمة الموجودة في أوكرانيا أو طرفا فيها.

واتهمت الخارجية الصينية، في بيانها حلف شمال الأطلسي بمحاولة "تشويه" سمعة الصين، مطالبة الحلف بمراجعة الدور الذي يلعبه في الأزمة الأوكرانية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال أمس الاثنين، إن قمة السلام بشأن أوكرانيا التي عقدت في سويسرا لم تحقق أي نتائج.

وزارة الخارجية الصينية الناتو بكين
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