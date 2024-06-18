الخارجية الصينية: الناتو يحاول تشويه سمعة بكين

(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام من أجل حل الأزمة الأوكرانية.

وأكدت الخارجية الصينية، في بيانها، أن بكين ليست صانعة للأزمة الموجودة في أوكرانيا أو طرفا فيها.

واتهمت الخارجية الصينية، في بيانها حلف شمال الأطلسي بمحاولة "تشويه" سمعة الصين، مطالبة الحلف بمراجعة الدور الذي يلعبه في الأزمة الأوكرانية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد قال أمس الاثنين، إن قمة السلام بشأن أوكرانيا التي عقدت في سويسرا لم تحقق أي نتائج.