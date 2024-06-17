موسكو تعلن إسقاط 6 مسيرات فوق الأراضي الروسية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة فوق مناطق بيلجورود وفورونيج وليبيتسك خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، أحبطت القوات الروسية محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت روسية بطائرات مسيرة ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت الدفاعات الجوية المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بيلجورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة فورونيج، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة ليبيتسك".