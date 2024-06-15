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الشرطة الإسرائيلية تخصص وحدة نخبة للتعامل مع المتظاهرين

02:20 م السبت 15 يونيو 2024

الشرطة الإسرائيلية أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الشرطة الإسرائيلية خصصت وحدة نخبة للتعامل مع المتظاهرين في القدس المطالبين بإطلاق سراح الأسرى,

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة التي تواجه التظاهرات بالقدس مخصصة أصلا للتعامل مع جرائم خطيرة مثل إحباط هجمات إرهابية.

ولفتت إلى أن وحدة الشرطة الخاصة حاولت تجنيد محتجين وزرعهم داخل المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وإعادة الأسرى.

كما أوضحت يديعوت أحرونوت، أن أعضاء في الوحدة تنكروا في هيئة متظاهرين بالقدس ثم شوهدوا فجأة وهم يقومون باعتقالات مفاجئة.

الشرطة الإسرائيلية التعامل مع المتظاهرين إطلاق سراح الأسرى المتظاهرين في القدس
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