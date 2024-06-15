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نقل ميناء أمريكا العائم من غزة إلى أسدود

09:49 ص السبت 15 يونيو 2024

نقل ميناء أمريكا العائم من غزة إلى أسدود

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وكالات

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الميناء العائم سينقل من شاطئ قطاع غزة إلى مدينة أسدود بسبب توقعات بارتفاع أمواج البحر.

وفيما سبق نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتا مرة أخرى بسبب شدة الأمواج.

وأوضح المسؤولون أنه سيتم نقل الرصيف العائم بعد ذلك إلى إسرائيل.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تأتي جراء مخاوف من احتمال تضرر الرصيف العائم مرة أخرى بفعل شدة الأمواج.

وستكون هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع، التي يتم فيها إعادة نظام الرصيف والجسر الهش، المعروف باسم الخدمات اللوجستية المشتركة على شاطئ غزة.

في هذه الأثناء، تم تعليق عمليات توزيع المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي على الرصيف لعدة أيام.
وكان الجيش الأمريكي أعاد، الجمعة الماضي، الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة، بعد أن تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة وإصلاحه في ميناء إسرائيلي قريب.
وقالت القيادة العسكرية المركزية "سنتكوم" المسؤولة عن الشرق الأوسط، في بيان، إنها "نجحت في إعادة الرصيف المؤقت إلى غزة، ما يتيح الاستمرار في توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان غزة إليها".


ميناء أمريكا العائم قطاع غزة مدينة أسدود
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