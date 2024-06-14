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BBC

جيش السودان: مقتل أحد قادة "الدعم السريع" في معركة "الفاشر"

04:52 م الجمعة 14 يونيو 2024

الجيش السوداني

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وكالات

قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه تمكن من قتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور بقوات الدعم السريع خلال معركة في الفاشر.

وأعلن حاكم إقليم دارفور أركو مناوي، اليوم الجمعة، مقتل قائد متحركات الدعم السريع بالفاشر علي يعقوب جبريل.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن جبريل كان خاضعا لعقوبات أمريكية.

وجاء في بيان للجيش السوداني، أنه أحبط هجوما للدعم السريع على مدينة الفاشر، مشيرا إلى أن الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة في الأفراد.

وقال البيان أن الدعم السريع شنت صباح اليوم هجوما على الفاشر، وأن القوات المسلحة والقوة المشتركة أحبطت "الهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم المجرم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة".

وأضاف البيان أن الجيش دمر صادر عشرات العربات القتالية من قوات الدعم السريع.

ولم يصدر تعليق بعد عن قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع علي يعقوب جبريل دارفور
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