فيديو| بسبب الفيضانات.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية

وكالات

ضربت الفيضانات الناجمة عن اضطراب استوائي معظم أنحاء جنوب فلوريدا، ما أدى إلى إغلاق الطرق وغرق المركبات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فيميامي إن أجزاء من مقاطعتي بروارد وميامي ديد – بما في ذلك هالانديل وهوليوود – لا تزال تشهد "فيضانات تهدد الحياة" وتؤثر على المنازل والشركات والطرق.

من جانبه أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ في العديد من المقاطعات، بما في ذلك بروارد وكوليير ولي وميامي ديد وساراسوتا، بسبب استمرار الأمطار الغزيرة في الهطول.

🚨🇺🇸 Miami, Florida - Flooding



It’s Summer time & huge areas of the Northern Hemisphere are experiencing insane levels of flooding. pic.twitter.com/3nhU9ukhrr