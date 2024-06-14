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فيديو| بسبب الفيضانات.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية

03:21 م الجمعة 14 يونيو 2024

فيضانات

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وكالات

ضربت الفيضانات الناجمة عن اضطراب استوائي معظم أنحاء جنوب فلوريدا، ما أدى إلى إغلاق الطرق وغرق المركبات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فيميامي إن أجزاء من مقاطعتي بروارد وميامي ديد – بما في ذلك هالانديل وهوليوود – لا تزال تشهد "فيضانات تهدد الحياة" وتؤثر على المنازل والشركات والطرق.

من جانبه أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، حالة الطوارئ في العديد من المقاطعات، بما في ذلك بروارد وكوليير ولي وميامي ديد وساراسوتا، بسبب استمرار الأمطار الغزيرة في الهطول.

وسجلت كل من مقاطعتي بروارد وميامي ديد، هطول أمطار تصل إلى سبع بوصات، ومن المتوقع سقوط عدة بوصات أخرى.

ووصلت معدلات هطول الأمطار في منطقة فورت لودرديل/هوليوود إلى 10 سنتيمترات بعد ظهر أمس، فيما شهدت ساراسوتا أيضًا معدل هطول أمطار بلغ حوالي 10 سنتيمترات.

وتشهد ولاية فلوريدا وهي شبه جزيرة بين خليج المكسيك والمحيط الأطلسي ومضيق فلوريدا، ولها أطول خط ساحلي في الولايات المتحدة هطول أمطار وأعاصير كل عام بسبب موقعها الجغرافي، حيث تعرضت في التاسع والعشرين من أغسطس من العام الماضي لعاصفة /إيداليا/ وسجلت وفاة شخصين.

الفيضانات ولاية فلوريدا الأمريكية الأمطار الغزيرة
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