مصدر إسرائيلي: نتنياهو يتوجه غدا إلى واشنطن مباشرة من المجر

تل أبيب- (د ب أ)

قال مصدر مقرب من ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية لقناة" أي نيوز 24" الإسرائيلية صباح اليوم السبت ، إنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غدا إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقوم نتنياهو حاليًا بزيارة دبلوماسية إلى المجر، ومن المتوقع أن يسافر مباشرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة. وفي ضوء ذلك، تم تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى واشنطن مرة أخرى.

من جهة أخرى، تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نتنياهو للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل. وناقش الوزير الوضع في غزة واستعداد الإدارة لإطلاق سراح الرهائن في غزة والإعلان الأخير عن الرسوم الجمركية.

وستكون هذه الزيارة هي الرابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على غزة. وفي حال انعقاد الاجتماع المتوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب وجهًا لوجه في محاولة للتفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن صرح ترامب للصحفيين أول أمس الخميس أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن.

وقال ترامب: "لقد تحدثت معه اليوم (الخميس)، وسوف يأتي لزيارة في المستقبل القريب، وسوف نتحدث عن إسرائيل وما يحدث - أعتقد أننا سوف نحلها".

وتحدث الزعيمان هاتفيا يوم أمس الجمعة أيضا. وطلب نتنياهو الحديث عن فرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية أعلن عنها ترامب هذا الأسبوع. فأجاب ترامب : "دعونا نلتقي ونتحدث عن ذلك".





