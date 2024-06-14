إعلان

BBC

جالانت: لن نشارك في لجنة التسوية التي اقترحتها فرنسا

02:16 م الجمعة 14 يونيو 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل لن تكون شريكة في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها، معتبرا أن باريس تتبنى سياسيات معادية لإسرائيل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن باريس وواشنطن وتل أبيب ستعمل ضمن "إطار ثلاثي" على خريطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال ماكرون إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل فرنسا ماكرون الرئيس الفرنسي الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* "دولارات وذهب".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شقة بالغردقة
* عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات
* السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بجميع الخطوط: نعتذر للركاب