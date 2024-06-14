جالانت: لن نشارك في لجنة التسوية التي اقترحتها فرنسا

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل لن تكون شريكة في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها، معتبرا أن باريس تتبنى سياسيات معادية لإسرائيل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن باريس وواشنطن وتل أبيب ستعمل ضمن "إطار ثلاثي" على خريطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال ماكرون إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.