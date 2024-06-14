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الرئيس الروسي يحذر الغرب من "الاستيلاء" على أصول بلاده والانزلاق للفوضى

02:03 م الجمعة 14 يونيو 2024

بوتين

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وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية مما وصفه بـ"الاستيلاء" على أصول بلاده قائلا إن ذلك "سيكون سرقة ولن يمر دون عقاب"، داعيا أيضا إلى إجراء تعديلات بالأمم المتحدة، وموضحًا شروطه لبدء محادثات مع أوكرانيا.

وقال بوتين خلال خطاب في وزارة الخارجية الروسية إن طريقة تعامل الغرب مع موسكو تظهر أن أي دولة في العالم "غير محصنة من الانضمام إلى قائمة ضحايا الدبلوماسية الغربية"، وذلك ردا على اتفاق زعماء مجموعة السبع على تقديم قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة.

وأكد أن الخطر الذي يمكن أن تواجهه الدول الأوروبية لا يأتي من روسيا بل من الولايات المتحدة، محذرا من انزلاق الوضع الدولي إلى الفوضى، وفق وصفه.

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