سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:40 ص 09/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 9-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية تعاملات اليوم، بعد انخفاضه عالميًا بنسبة 0.09% ليصل إلى نحو 4714 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4793 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6162 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7190 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8217 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255548 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 4714 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

