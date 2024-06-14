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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية

12:05 م الجمعة 14 يونيو 2024

المقاومة الإسلامية العراقية

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القاهرة- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم الجمعة، قصف قاعدة جوية داخل إسرائيل.

وقالت المقاومة العراقية في بيان نشرته عبر منصة تليجرام "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة الموافق 14- 6- 2024، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة."

وأكدت الاستمرار " في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة ورفح ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

يشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق نفذت عمليات استهدفت قواعد أمريكية في العراق وسوريا ومواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة" وسط الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.

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