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جيش الاحتلال: نفذنا سلسلة من التدريبات القتالية بالشمال خلال الأسبوعين الماضيين

05:04 م الخميس 13 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نفذ سلسلة من التدريبات القتالية المختلفة على الساحة الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطلع الشهر الجاري، إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية قرب الحدود مع لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التدريب تضمن سيناريوهات تحاكي توسيع رقعة الحرب على الجبهة الشمالية وحرب متعددة الساحات.

وفي مايو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات عسكرية بمشاركة طائرات حربية وآليات كثيرة بالضفة الغربية.

كما أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي في أبريل الماضي، مناورات عسكرية بمنطقة الجليل الأعلى والساحل الغربي قرب الحدود مع لبنان، معلنا البدء في الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان الحرب على غزة
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