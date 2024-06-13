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عبد الملك الحوثي: استهدفنا 145 سفينة مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

05:01 م الخميس 13 يونيو 2024

عبد الملك بدرالدين الحوثي

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن عدد السفن المستهدفة والمرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني حتى الآن 145 سفينة.

وأشار الحوثي، إلى أنه تم استهداف سفينة بالأمس وهي الآن معرضة للغرق حيث دخلت إليها المياه وتضررت.

وكانت هيئة عمليات البحرية البريطانية قال، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الهيئة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة تجارية على بعد 98 ميلاً بحريًا شرق ميناء عدن في اليمن لضربتين من قذائف مجهولة المصدر مما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

فيما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة تجارية لإصابة بصاروخ على بعد نحو 129 ميلا بحريا شرقي عدن.

عبد الملك الحوثي أمريكا بريطانيا إسرائيل
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