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وزير الخارجية العراقي: توسع الصراع في غزة سيؤثر على جميع دول المنطقة

03:53 م الخميس 13 يونيو 2024

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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وكالات

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري، اليوم الخميس، عن تأييد بغداد لوقف إطلاق النار الدائم في غزة، معبّرا عن قلقه من احتمالية حدوث هجوم على جنوب لبنان.

وقال حسين إن العراق تحدث مع الجانب الإيراني عن أوضاع المنطقة الحساسة وعن سبل إيجاد حلول للتهدئة، مؤكدا أن توسع الصراع سيؤثر على جميع دول المنطقة ولابد من التوصل إلى حلول تنهي الأزمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة على باقري، إنه يجب وقف الجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية في غزة دون قيد أو شرط.

وأكد باقري أن على الدول الإسلامية استخدام كامل طاقاتها لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موضحا أنه بعد فشل "الصهاينة" في غزة قد يرتكبوا خطأ آخر بتوسيع الحرب.

فؤاد حسين العراق وزير الخارجية العراق غزة
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