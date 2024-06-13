حزب الله: الهجوم الذي نفّذناه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر

وكالات

قال مصدر قيادي في حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إن الحزب هاجم 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 30 مسيرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة.

وأوضح القيادي في حزب الله خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الحزب أطلق 150 صاروخا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل، مؤكدا أن الهجوم الذي نفذوه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر.

وأشار إلى أن الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله، موضحا أن قوات الحزب هاجمت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجولان المعروفة بقاعدة داوود.

كذلك هاجم حزب الله مقر الاستخبارات الإسرائيلية بالمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في لبنان، كما هاجم مقر قيادة اللواء المدرع النظامي السابع في الجولان المحتل.