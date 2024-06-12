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إعلام عبري: حرائق صواريخ حزب الله بالشمال هدّدت منشآت استراتيجية

08:23 م الأربعاء 12 يونيو 2024

حزب الله يطلق رشقات صاروخية - أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الحرائق شمالي إسرائيل نتيجة الصواريخ من جنوب لبنان شكلت خطرا على منشآت استراتيجية.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء، احتراق 3 آلاف دونم من غابة "بيريا ميرون" في قضاء صفد جراء صواريخ أطلقها حزب الله اليوم من لبنان.

وكشفت الصحيفة العبرية عن احتراق 16 ألف دونم من الغابات شمال إسرائيل منذ بداية الحرب جراء إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

ومع استمرار حزب الله اللبناني في تصعيد ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، تزداد الخسائر المادية داخل المستوطنات والمناطق الشمالية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وفي مطلع الشهر الجاري تسببت صواريخ حزب الله، في اندلاع حرائق على نطاق واسع في بعض الغابات الإسرائيلية لتمتد بعدها إلى بعض المناطق المجاورة.

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