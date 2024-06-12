وزير الخارجية القطري يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء، عن ترحيب الدوحة ودعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد بن عبدالرحمن، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على التزام الدوحة بالعمل مع الشركاء من أجل جسر الهوة وحل الفروقات، قائلًا إنها "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب".

وشدد وزير الخارجية القطري، على تعويل الدوحة على الدور الأمريكي وكافة الشركاء من أجل الضغط على كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب في غزة.

وصرح بن عبدالرحمن، أن الحل الوحيد والدائم لحل الأزمة الحالية، يكون عن طريق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ونوه وزير الخارجية القطري، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن وجود 3 دول ضامنة يضمن استمرار المفاوضات حتى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأعرب بن عبد الرحمن، عن مخاوفه من تواجد الكثير من الفجوات أثناء محاولات التوصل إلى اتفاق يضمن وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقال وزير الخارجية القطري، إن دول المنطقة منفتحة على خطة سلام على أساس المبادرة العربية والتي تفضي لحل الدولتين.