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BBC

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار بغزة

11:13 م الإثنين 10 يونيو 2024

حركة حماس

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وكالات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين، استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كان مجلس الأمن الدولي، تبنى مشروع قرار أمريكا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل أسرى.

حركة حماس وقف إطلاق النار غزة مجلس الأمن
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