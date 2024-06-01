المقاومة تنشر صورًا لاستدراج قوة إسرائيلية لنفق في مخيم جباليا

وكالات

نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)– صورا بشأن استدراج مقاتليها قبل أسبوع قوة إسرائيلية لنفق في مخيم جباليا وإيقاعها بين قتيل وأسير.

فيديو قوي..



وقعت القوة بين قتيل وجريح وأسير



عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد جديدة من عملية نوعية وقوية نفذها مجاهدوها ضد قوات الاحتلال في مخيم جباليا.



وترجح الكتائب أن يكون من بين أفراد القوة الصهيوينة مرتزقة، وتعرض صورة أحدهم..#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/XBMzTw2xGq — رضوان الأخرس (@rdooan) June 1, 2024

وفيما سبق فجرت القسام عبوة رعدية في قوة هندسية إسرائيلية من 6 جنود، قرب مفترق جورج شرقي رفح، وقالت إنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إنها قصفت تجمعا لجنود إسرائيليين وآلياتهم بقذائف هاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان، غربي رفح.