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BBC

المقاومة تنشر صورًا لاستدراج قوة إسرائيلية لنفق في مخيم جباليا

07:38 م السبت 01 يونيو 2024

المقاومة تنشر صورًا لاستدراج قوة إسرائيلية لنفق

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وكالات
نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)– صورا بشأن استدراج مقاتليها قبل أسبوع قوة إسرائيلية لنفق في مخيم جباليا وإيقاعها بين قتيل وأسير.

وفيما سبق فجرت القسام عبوة رعدية في قوة هندسية إسرائيلية من 6 جنود، قرب مفترق جورج شرقي رفح، وقالت إنها أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إنها قصفت تجمعا لجنود إسرائيليين وآلياتهم بقذائف هاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان، غربي رفح.

استدراج جنود اسرائيليين المقاومة حرب غزة طوفان الأقصى
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