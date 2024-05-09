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BBC

كوريا الجنوبية تستحدث وزارة للتعامل مع انخفاض معدل المواليد

11:51 ص الخميس 09 مايو 2024

كوريا الجنوبية

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سول - (د ب أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس إنه سينشئ وزارة جديدة للتعامل مع مسألة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

وأدلى يون بهذه التصريحات خلال خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوليه رئاسة البلاد، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال: "من أجل التغلب على انخفاض معدل المواليد، الذي يمكن اعتباره حالة طوارئ وطنية، سنحشد بشكل كامل جميع قدرات الدولة".

وأوضح أن الوزارة الجديدة، التي أطلق عليها مؤقتا "وزارة التخطيط للاستجابة لانخفاض معدل المواليد" ستضع سياسات عبر قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية التي ستصبح جدول الأعمال الوطني.

وطلب يون التعاون النشط من الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في مراجعة قانون التنظيم الحكومي لتمكين إطلاق الوزارة الجديدة.

كوريا الجنوبية معدل المواليد سول
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