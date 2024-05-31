تايوان تنتقد الصين لتوسيع تعليق معدلات التعريفات الجمركية التفضيلية

تايبيه- (د ب أ)

انتقدت حكومة تايوان، الصين، بسبب إعلانها، من جانب واحد، عن خطة لتوسيع تعليق معدلات التعريفات الجمركية التفضيلية على الواردات التايوانية، التي كانت جزءا من اتفاق تجاري ثنائي، يسري مفعوله اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

وقال تشيو تشوي-تشينج، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي، في الهيئة التشريعية اليوم الجمعة إن "تايوان احتجت بقوة وأعربت عن استيائها من قرار بكين بتعليق الامتيازات الجمركية على 134 منتجا تايوانيا، بموجب اتفاق "إطار التعاون الاقتصادي"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية اليوم.

وأضاف أن الخطوة، التي اتخذتها بكين "أحادية الجانب" ولا تتماشى مع لوائح منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أنها كانت بمثابة "مناورة سياسية" تهدف إلى "ممارسة الضغط على تايوان".

وسيؤثر الإعلان الذي أصدرته وزارة المالية الصينية، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة على إجمالي 134 سلعة، بما في ذلك الزيوت الأساسية لزيوت التشحيم والدراجات الهوائية ومنتجات النسيج، المصنعة في تايوان.

وجاءت هذه الخطوة بعد مناورة عسكرية رئيسية أجرتها الصين يومي 23 و24من الشهر الجاري حول تايوان تحاكي فيما يبدو حصارا حول الجزيرة ، التي تعتبرها بكين جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وتم إجراء المناورة بعد ثلاثة أيام من تنصيب رئيس تايوان الجديد، لاي تشينج-تي، من الحزب "الديمقراطي التقدمي" الموالي للاستقلال.